الجزائر وجنوب إفريقيا يرفضان بـ«شدة» التدخلات الخارجية في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 01:30 صباحا
وزيرا خارجية الجزائر رمطان لعمامرة والجنوب إفريقية ناليدي باندور (الإنترنت)

طالبت الجزائر وجنوب إفريقيا بضرورة أن يدعم المجتمع الدولي «بصدق» الجهود التي يقودها الليبيون، وحذّرا من «استمرار التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا».

وأصدر وزيرا خارجية الجزائر رمطان لعمامرة والجنوب إفريقية ناليدي باندور بيانًا مشتركًا في ختام زيارة قادت الأخيرة إلى الجزائر، شددا خلاله على «رفضهما الشديد لجميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا».

وأكد الجانبان، وفق البيان الصادر الاثنين، ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الجهود التي يقودها الليبيون والتي تهدف إلى ضمان التحضير للانتخابات العامة المقبلة وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية، وطالبا بـ«انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية».

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وفيما يتعلق بالوضع في أفريقيا، أعرب الجانبان «عن قلقهما إزاء تدهور المشهد العام للسلم والأمن في القارة»، وأكدا ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل والنزاعات في القارة.

وحسب البيان نفسه، جددا «التزامهم المشترك بوحدة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، كما أعربا عن «الحاجة الملحة للعمل من أجل تجنب أي عامل قد يعرض وحدة المنظمة القارية للخطر»، في إشارة إلى ملف قبول الاحتلال الإسرائيلي كعضو مراقب.

وقبلها عبَّر رمطان لعمامرة عن مخاوف بلاده من أنباء أثيرت بشأن «اتجاه مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى مقايضة دعمه باعتراف ليبيا بإسرائيل».

وأكد الوزير الجزائري في مقابلة مع التلفزيون الحكومي بُثَّت يوم السبت الماضي أن بلاده «تحترم سيادة الشعب الليبي الشقيق، وتعتبر أنه لا حق لغير الشعب الليبي في التدخل في اختيار رئيسه وممثليه في البرلمان، وقطعت على نفسها ألا تتدخل في شؤونه، بل أن تساعد في جمع الشمل في سياق حرصها على تجاوز الأزمة الليبية الأمر الذي سيتيح تنمية ليبيا».

وأضاف أن «الجزائر تفضِّل أن يكون على رأس الدول الشقيقة رجال أو نساء يحبون وطنهم، ولا ينخرطون في حسابات خارجية لمصلحة الغير على حساب المصلحة العليا للوطن».

وكان لعمامرة يرد على سؤال بشأن ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ صدام، نجل المشير خليفة حفتر، زار إسرائيل سرًا، وحمل رسالة إليها، يطلب فيها مساعدة إسرائيلية، سياسيًا وعسكريًا، في مقابل تعهُّده بإقامة علاقات دبلوماسية مستقبلية بينها وبين ليبيا.

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