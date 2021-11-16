الدبيبة: لا يمكن أن نرضى بقانون الانتخابات «المعيب»

الدبيبة خلال مشاركته في فاعلية شبابية بطرابلس، 15 نوفمبر 2021 (صورة من بث مباشر)

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، قانون الانتخابات بـ«المعيب»، قائلاً: «لا يمكن أن نرضى به أبدًا»، مشددًا على ضرورة وجود «قانون عادل يتفق عليه كل الليبيين».

وقال الدبيبة، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس: «الشعب الليبي لا يمكن أن يختار قادته إلا بالانتخابات، ولا يمكن التنازل عن هذا الحق أبدًا، لكن أرادوا خلق صعوبات في هذا الملف المهم الذي يريده الشعب الليبي، وخرجوا بقوانين مفصلة على بعض الجهات وبعض الأشخاص، ولا يمكن أن نرضى به أبدًا.. هذا القانون المعيب».

وتابع: «نحتاج برلمانًا نزيهًا يخدم كل الليبيين وقانون انتخابات عادل يتفق عليه كل الليبيين».

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الدبيبة يطالب بتعديل قانون الانتخابات المقبلة «بشكل توافقي» لضمان تكافؤ الفرص

وأوضح الدبيبة أنه تحدث في باريس (مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا) عن رفض قانون الانتخابات، قائلاً: «في باريس كنت واضحًا جدًا، قولت لابد من خلق قاعدة دستورية حقيقية يتفق عليها كل الليبيين لا تضعها جهة أخرى».

وعن إمكانية خوضه المنافسة، قال الدبيبة، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط. وتابع: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟»، مضيفا «أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».

وفي كلمته أمام مؤتمر باريس، شدد الدبيبة على ضرورة «المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها» و«التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

كما أكد ضرورة «وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء».