إحالة الحمض النووي لـ10 جثث لمطابقتها مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 11:24 مساء
فرق إدارة البحث عن الرفات يأخذ عينات الحمض النووي من 10 جثامين تم استخراجها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (صفحة هيئة البحث عن المفقودين على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إحالة عينات الحمض النووي الـ10 جثامين لإدارة المختبرات بالهيئة للقيام بعملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة أخذ عينات الحمض النووي من 10 جثامين التي تم استخراجها الفترة الماضية من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة. وأضافت أن العمل لازال جاريًا على بقية الجثامين.

- الصديق الصور: تحقيقات النيابة العامة وثقت انتهاكات جسيمة في ترهونة
- التعرف على 8 جثث مستخرجة من مقابر ترهونة

والخميس الماضي 11 نوفمبر، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تأكيد ومطابقة 9 جثامين، عُثر على 8 منها مستخرجة من مقابر مدينة ترهونة.

وقال النائب العام الصديق الصور، في وقت سابق، إنه «كان ولا يزال يولي قضية (المقابر الجماعية) الاهتمام اللازم نظرًا لخطورة وجسامة الانتهاكات التي وثَّقتها مدونات تحقيق النيابة العامة». مشيرًا إلى أن «النيابة العامة تولت مباشرة إجراءات التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى قادة وعناصر المجموعة المسلحة الموسومة بـ(الكانيات) منذ العام 2017 في ترهونة».

فرق إدارة البحث عن الرفات يأخذ عينات الحمض النووي من 10 جثامين تم استخراجها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (صفحة هيئة البحث عن المفقودين على فيسبوك)
فرق إدارة البحث عن الرفات يأخذ عينات الحمض النووي من 10 جثامين تم استخراجها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (صفحة هيئة البحث عن المفقودين على فيسبوك)
فرق إدارة البحث عن الرفات يأخذ عينات الحمض النووي من 10 جثامين تم استخراجها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (صفحة هيئة البحث عن المفقودين على فيسبوك)
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