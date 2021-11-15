بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:18 مساء
شعار بلدية مصراتة,. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي مصراتة، اليوم الإثنين، رفضه التام لإجراء الانتخاببات في صورتها الحالية التي وصفها بـ«المعيبة»، واعتبرها «تُرسخ لوأد الحرية»، و«عودة الاستبداد».

وطالب المجلس البلدي، في بيان، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ«الاعتذار حتى لا تحيد عن أهدافها»، ودعاها إلى «إعلان رفضها التام لترشح من كان جزءًا من معاناة الليبيين, وأن تكون إلى جانب أبناء الشعب الليبي في وقفة وطنية سيسجلها التاريخ».

وأشار المجلس إلى أن ليبيا حاليًا بحاجة إلى «إرساء معالم الدولة المدنية القوية، التي تحتكم إلى دستور توافقي يجمع الفرقاء ويُوحد الصفوف، يتطلع فيه الليبيون إلى انتخابات تُعيد الأمل إلى نفوسهم التي أرهقتها تكرار المراحل الانتقالية».

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واعتبر بلدي مصراتة أن «ساسة بلا مبادئ» استغلوا «الهدف السامي»، و«صاغوا أبشع القوانين الانتخابية في الغرف المغلقة، التي تمهد الطريق للمجرمين، وتسهل وصول الفاسدين».

وأردف أن «ما كان يوم الأمس مِن ترشح من استخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين العزل إبان ثورة فبراير، وباستقباله في أحد المراكز الانتخابية؛ تغدو المفوضية حلقة من حلقات هذا التآمر، بقبولها أوراق الترشح ممن هو مطلوب للعدالة»، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي.

واتهم المجلس المفوضية العليا للنتخابات بالخروج عن «العمل الإداري التنظيمي إلى العمل السياسي»، الأمر الذي يجعلها «منتهكة للقضاء المحلي والدولي».

وأمس الأحد، أعلنت المفوضية، في بيان، أن سيف الإسلام القذافي تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة الانتخابية سبها، «مستكملًا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة»، كما تسلَّم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية، ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.

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