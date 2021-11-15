مديرية أمن امساعد تؤكد جاهزيتها لتأمين مراكز الاقتراع

اجتماع مكتب الإدارة الانتخابية مع المسؤولين ببلدية امساعد. (الإنترنت)

أكدت مديرية أمن امساعد استعدادها وجاهزيتها التامة لتأمين كافة مراكز الاقتراع الواقعة في نطاق البلدية حتى تسير العملية الانتخابية المقررة يوم 24 ديسمبر بشكلٍ جيد.

جاء ذلك على لسان مدير الأمن خلال اجتماع عقده أمس الأحد، رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق، جمعة جبريل، بمقر ديوان بلدية امساعد مع عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين بالمنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للإدارة الانتخابية طبرق إن الاجتماع ناقش سير العملية الانتخابية وتأمينها والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه بلدية امساعد ومراكزها الانتخابية.

وضم الاجتماع منسق العمليات بمكتب الإدارة الانتخابية طبرق رافع قحيف، والمنسق الأمني علي الطايع، ومنسق البلديات بالمكتب منصور امداوي، وأعضاء المجلس البلدي امساعد ومدير الأمن وعددا من ضباط المديرية.

اجتماع مكتب الإدارة الانتخابية مع المسؤولين ببلدية امساعد. (الإنترنت)

اجتماع مكتب الإدارة الانتخابية مع المسؤولين ببلدية امساعد. (الإنترنت)