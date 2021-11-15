تزايد الإقبال على مراكز الاقتراع في بني وليد لاستلام بطاقة الناخب

مواطن يوقع على استلام بطاقة الناخب بأحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)

قال منسق الإعلام والتوعية بمكتب الإدارة الإنتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع لاستلام بطاقة الناخب في تزايد مقارنة بالأيام الماضية.

وطالب زبيدة، جميع المواطنين المسجلين في منظومة سجل الناخبين بضرورة التوجه إلى مراكز الاقتراع لاستلام بطاقة الناخب، مؤكدا أن «من لا يتسلم بطاقته لن يستطيع الإدلاء بصوته في 24 من ديسمبر حتى وإن كان مسجلا في المنظومة».

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وأشار زبيدة إلى أن عدد المسجلين في منظومة سجل الناخبين بمدينة بني وليد بلغ 44 ألفا و998 ناخبا وناخبة، موزعين على 33 مركزا انتخابيا.

مواطن يوقع على استلام بطاقة الناخب بأحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)

بطاقات الناخب بأحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)