ورشة عمل في طرابلس تناقش ضمانات العودة الآمنة للمهجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 09:25 مساء
ورشة عمل حول ضمانات العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

أُقيمت، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول ضمانات العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج، في إطار تحقيق المصالحة الوطنية، التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وشارك في الورشة، التي أُقيمت بفندق المهاري بطرابلس، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة العميد.د فؤاد الباشا، ومساعد مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بالوزارة العقيد مراد الرايس، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالمكتب العقيد خالد بشر، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتناولت الورشة التحديات والصعوبات التي تواجه عودة المهجرين، وكيفية وضع أسس قانونية وأمنية، وإطار للمصالحة الوطنية تشمل جميع الأطراف، وتكاتف الجهود الوطنية من المجتمع المدني الوطني لتحقيق الأهداف المطلوبة. كما استعرضت ورقات العمل الظروف التشريعية والسياسات المحلية المتخذة في سبيل دعم جهود عودة المهجرين لتعزيز جهود المصالحة الوطنية.

كما شارك أيضًا في الورشة النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان الدكتور أحمد أبوخزام، ووكيلا وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، وللتعاون والمنظمات عمر الكتي، والأمين العام المساعد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، وعدد من المهتمين بشأن النازحين والمهجرين.

ورشة عمل حول ضمانات العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
ورشة عمل حول ضمانات العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
ورشة عمل حول ضمانات العودة الآمنة للمهجرين بالداخل والخارج (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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