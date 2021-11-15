دي مايو: لا استقرار بمنطقة الساحل دون استقرار كامل في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو (آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن بلاده لديها «قناعة بأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل دون استقرار كامل في ليبيا».

وأشار دي مايو، مخاطبا، الإثنين، مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل، إلى «الأهمية القصوى لاحتواء التهديد الإرهابي في المنطقة الواقعة من الساحل إلى خليج غينيا، فمن الضروري تعزيز التزامنا بمساعدة الدول المتشاطئة في غرب أفريقيا»، حسبما ذكرت مصادر متابعة للاجتماع الوزاري لوكالة «آكي» الإيطالية.

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وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية: «نحن نؤيد تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل ووثيقة العمل المتداولة تحمل عديد المقترحات المثيرة للاهتمام التي تحتاج إلى تعميق وينبغي مناقشتها في سياق العمل الإقليمي والوطني كي يتم تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة».