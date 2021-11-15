إقبال من المواطنين على مراكز الاقتراع في سرت لاستلام بطاقة الناخب

تسليم بطاقة الناخب لأحد المواطنين في مركز اقتراع بمدينة سرت. (الإنترنت)

شهدت مراكز الاقتراع التابعة لمكتب الدائرة الانتخابية الخامسة (سرت – الجفرة – السدرة) بمدينة سرت، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لاستلام بطاقة الناخب استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال مدير مكتب الدائرة الانتخابية في سرت لـ«بوابة الوسط» إن مراكز الاقتراع تواصل تسليم بطاقة الناخب إلى المواطنين، واستلام ملفات المتقدمين للترشح للانتخابات التشريعية عن الدائرة سرت، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين حتى الآن وصل إلى 18 مترشحًا ومترشحة لانتخابات مجلس النواب المقبل.

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ويقدر عدد الناخبين بالدائرة الخامسة «سرت - الجفرة - السدرة» نحو 101 ألف ناخب وناخبة، حسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويأتي الإقبال على مراكز الاقتراع لتسلم بطاقة الناخب في سرت بعد يوم من تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بمكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.