توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 07:30 مساء
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة المهندس محمد بن عياد، خلال اتفاقية إطلاق منحة الطلاب (منصة حكومتنا)

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة المهندس محمد بن عياد، اتفاقية إطلاق منحة الطلاب، التي أوصى بها أخيرًا رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس.

وأعلن الدكتور عمران القيب أن المنحة، التي لم يحدد قيمتها، تقوم بتغطيتها الشركة الليبية للاتصالات القابضة.

- الدبيبة يأمر بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس

والخميس الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بتنفيذ منحة الطلاب، في ختام لقاء مع ممثلين عن هيئة التدريس العالي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

الخميس الماضي دعت نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى إنهاء الاعتصام، وعودة أعضائها للتدريس مجددًا، وذلك بعد اللقاء، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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