«المفوضية»: لا مرشحين جددا للانتخابات الرئاسية.. والقائمة تتوقف عند اثنين

شعار المفوضية الوطنية للانتخابات. (الإنترنت)

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عدم تقدم أي مرشح جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المفوضية أنها استقبلت حتى الآن ملفين فقط للترشح، الأول في مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، والثاني في مكتب الإدارة الانتخابية سبها.

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وأمس الأحد، أعلنت المفوضية قبول أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالحكيم بعيو وسيف الإسلام القذافي.

وتوقعت المفوضية أن تشهد الأيام المقبلة تقدم مزيد المرشحين حال استكمال مسوغاتهم القانونية، التي حدَّدتها لوائح المفوضية وفقًا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.