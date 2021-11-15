«فرانس برس»: إغلاق مراكز اقتراع في الغرب الليبي مؤشر على تهديد الانتخابات

مدينة غريان اضطر مكتب الإدارة الانتخابية فيها لإغلاق مراكز الاقتراع بعد احتجاج على ترشح سيف القذافي. (الإنترنت)

اعتبرت وكالة «فرانس برس» أن إغلاق عدد من مراكز الاقتراع في مناطق غرب ليبيا احتجاجًا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة «أول مؤشر ملموس على تهديد إجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من 40 يومًا».

ونقلت «فرانس برس» عن عضو بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، قوله: «إن سكانًا محتجين على ترشح سيف القذافي للانتخابات الرئاسية أغلقوا عددًا من المراكز الانتخابية في مدن الزاوية وغريان والخمس وزليتن، كما أن أنباء وصلتنا تفيد بإغلاق عدد آخر من المراكز لم يتم التأكد منها حتى الآن».

مراكز الاقتراع لم تتعرض لأي تخريب

ونفى المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه في تعليقه على ظروف الإغلاق، تعرض مراكز الاقتراع للتخريب، وقال إن العملية «تمت سلميًّا دون التعرض للمراكز الانتخابية بأي نوع من التخريب؛ وبعض المراكز علقت على أبوابها لافتات تؤكد رفض سكان هذه المدن إجراء الانتخابات لشخصيات متورطة جنائيًّا».

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ولم يكشف المصدر مصير عملية تسجيل المرشحين وتوزيع بطاقات الناخبين في المراكز المغلقة، حيث يتجاوز إجمالي الناخبين 2.83 مليون ناخب من نحو سبعة ملايين نسمة هم سكان ليبيا، بحسب «فرانس برس».

ترشح سيف القذافي يثير الجدل بين الليبيين

وأغلق محتجون عددًا من مراكز الاقتراع في غريان والزاوية، مرددين شعارات معارضة لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما قدم أوراق ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها صباح أمس الأحد.

وأكدت مفوضية الانتخابات أن سيف القذافي استكمل المسوغات القانونية لترشحه رسميًّا للانتخابات الرئاسية، لكن وضعه القانوني لا يزال محل جدل نظرًا لأنه لا يزال مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2011.

يشار إلى أن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، علق مهامه العسكرية رسميًّا في 22 سبتمبر، تمهيدًا على الأرجح للترشح للانتخابات الرئاسية. لكنه لم يتقدم بعد حتى الآن بأوراق ترشحه إلى مكتب المفوضية في بنغازي.

أصوات رافضة للانتخابات في ليبيا

وقالت «فرانس برس» إنه على الرغم من التفاؤل الذي يسود المشهد السياسي في ليبيا، «ما زالت هناك أصوات رافضة لتنظيم الانتخابات، إلى جانب رفض القوانين الانتخابية التي شهدت عملية اعتمادها من قبل مجلس النواب حالة من الرفض والغموض، نظرًا لعدم تمريرها بشكل قانوني وتوافقي».

ويعارض المجلس الأعلى للدولة انفراد مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور بشأنها، كما نص على ذلك الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين (النواب والأعلى) في صياغة هذه القوانين الانتخابية.

ودعا رئيس المجلس خالد المشري، في تصريحات صحفية أخيرًا، إلى مقاطعة الانتخابات والاعتصام أمام المراكز الانتخابية ومقر المفوضية، رفضًا لما وصفها بأنها انتخابات «معيبة» و«غير قانونية».

وتسعى ليبيا إلى تجاوز مرحلة الانقسام بعد حوار سياسي أُطلق في نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى إلى وقف لإطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.