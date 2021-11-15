تسجيل إصابتين وحالتي تعافٍ من «كورونا» في أجدابيا

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا، اليوم الإثنين، تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا»، وتعافي حالتين من الإصابة بالفيروس بعد تلقيهما العلاج اللازم من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد العالي الزقزاق لـ«بوابة الوسط» إن المستشفى الميداني يؤوي الحالتين المصابتين بفيروس «كورونا»، وغادرت حالتان بعد شفائهما وتعافيهما من الإصابة وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهما من قبل الأطقم الطبية والمساعدة بالمستشفى.

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وأكد الزقزاق أن المستشفى كلف مجموعة من الأطقم الطبية والمساعدة المرور على الحالات المصابة في المنازل ومتابعتها والتأكد من حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى إذا دعت الحاجة لذلك، واصفًا الحالات المرضية المصابة بفيروس «كورونا» في المنازل بـ«الجيدة نتيجة متابعتها من قبل الأطقم الطبية المكلفة».

وعبر الزقزاق، عن تخوفه من الموجه الرابعة لفيروس «كورونا»، لكنه أكد أن المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا والأطقم الطبية ستبذل قصارى جهدها في معالجة أي مصاب.