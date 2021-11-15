مديرية أمن بنغازي: القبض على متهم بحرق منزل مواطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 04:44 مساء
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

ألقى البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي بالتعاون مع قسم شرطة النجدة القبض على شخص متهم بحرق منزل مواطن.

وقالت المديرية، اليوم الإثنين، إن عملية الضبط جاءت استجابةً لشكوى تقدم بها مواطن مفادها قيام شخص بحرق منزله، وقد تم ضبط المتهم «س.م.س» بعد إعداد كمين محكم من قبل الدوريات الأمنية، ثم إيداعه الحجز القانوني.

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وبالاستدلال في الواقعة، أوضحت زوجة الشاكي أنها شاهدت المتهم يحرق المنزل الخاص بها وزوجها، وبالاستدلال مع المتهم أنكر ما نُسب إليه رغم أن كل الدلائل وشهادة زوجة الشاكي تفيد بأنه من قام بحرق المنزل. واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

المتهم بحرق منزل مواطن في بنغازي بعد ضبطه، 15 نوفمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)
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