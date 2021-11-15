الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوفر فيه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 04:04 مساء
عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، (أرشيفية: المجلس الرئاسي)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إن سيف الإسلام القذافي من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، «كونه مواطن تتوافر فيه الشروط».

وأضاف الكوني، أن المفوضية العليا للانتخابات «ستنظر في مسوغات الترشيح الخاصة به»، حسب تصريحات نقلتها عنه جريدة «الأهرام» المصرية على هامش زيارته إلى القاهرة، اليوم الإثنين.

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وأوضح أن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل كانت محور المحادثات التي جمعته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال زيارته اليوم لمقر الجامعة بالقاهرة.

وبحث الطرفان حشد الدول العربية للعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة، ودور الدول العربية في دعم ليبيا في المرحلة المقبلة.

وشدد  الكوني على أهمية دور الجامعة العربية في قضية المرتزقة، موضحا أنه يمكن للجامعة التفاوض مع الدول التي ينتمي إليها المرتزقة من أجل إرجاعهم إلى دولهم. وخاصة المرتزقة الأفارقة الذين ينحدر غالبيتهم من تشاد والسودان.

وقال إن الجامعة قادرة على قيادة دور الوساطة بين ليبيا ودول المرتزقة لعودتهم إلى دولهم باتفاقيات سلام. كما أشار إلى بحث مسألة إرسال فريق من الجامعة لمراقبة الانتخابات مع أبو الغيط، لافتا إلى وجود تواصل مع كافة الاطراف للاتفاق على قوانين الانتخابات.

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