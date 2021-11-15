«التعليم» تدعم «الخدمة المدنية» بموظفين للإسراع في فرز عقود المعلمين

وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة في اجتماعه مع وكيلي وزارة التعليم محسن الكبير وعلي التبروري. (وزارة التعليم)

عقدت وزارة التعليم اجتماعًا مع وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، جرى خلاله الاتفاق على تدعيم لجنة فرز عقود المعلمين بوزارة الخدمة المدنية بعناصر من وزارة التعليم لتسريع إجراءات الفرز.

حضر الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين كل من الخوجة، ووكيل وزارة التعليم لشؤون المُراقبات محسن الكبير، وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري. وأوضح الخوجة أن عمليات فرز القعود تسير بشكل جيد.

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وفي 24 أكتوبر الماضي أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، سرعة تنفيذ الزيادات المقررة للمعلمين. وسبق ذلك إصداره قرارًا بتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الخاص بزيادة رواتب المعلمين بدءًا من شهر سبتمبر 2021.

وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة في اجتماعه مع وكيلي وزارة التعليم محسن الكبير وعلي التبروري. (وزارة التعليم)