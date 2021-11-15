«التعليم» تدعم «الخدمة المدنية» بموظفين للإسراع في فرز عقود المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 03:39 مساء
وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة في اجتماعه مع وكيلي وزارة التعليم محسن الكبير وعلي التبروري. (وزارة التعليم)

عقدت وزارة التعليم اجتماعًا مع وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، جرى خلاله الاتفاق على تدعيم لجنة فرز عقود المعلمين بوزارة الخدمة المدنية بعناصر من وزارة التعليم لتسريع إجراءات الفرز.

حضر الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين كل من الخوجة، ووكيل وزارة التعليم لشؤون المُراقبات محسن الكبير، وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري. وأوضح الخوجة أن عمليات فرز القعود تسير بشكل جيد.

- «التعليم»: لجنة المطابقة مع وزارة المالية لزيادة مرتبات المعلمين أنجزت 90% من مهامها

وفي 24 أكتوبر الماضي أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، سرعة تنفيذ الزيادات المقررة للمعلمين. وسبق ذلك إصداره قرارًا بتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الخاص بزيادة رواتب المعلمين بدءًا من شهر سبتمبر 2021.

وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة في اجتماعه مع وكيلي وزارة التعليم محسن الكبير وعلي التبروري. (وزارة التعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
تصفيات مونديال 2022: إسبانيا إلى النهائيات والسويد إلى الملحق مجددا
رياضة عالمية
450 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين خلال عامين
عربى
فرانس برس: معارض كوبي يتحدى السلطة بمسيرة بمفرده في هافانا
دولى
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقيا تحذر ملكة جمالها من المشاركة بـ«ملكة جمال الكون» في إسرائيل