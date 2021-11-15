ليبيا تتفوق على نيجيريا كأكبر منتج للنفط في أفريقيا

منشأة في حقل الاستقلال النفطي، (أرشيفية: شركة سرت للنفط والغاز)

فقدت نيجيريا موقعها كأكبر منتج للنفط في أفريقيا لصالح ليبيا، مع تراجع إنتاجها من الخام الشهر الماضي، وسط تعطل مستمر للإمدادات؛ وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وتراجع إنتاج نيجيريا من الخام إلى نحو 1.23 مليون برميل يوميًا في أكتوبر الماضي، من نحو 1.25 مليون برميل، حسبما كشف أحدث تقرير لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك».

ليبيا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط

بينما ارتفع إنتاج ليبيا إلى 1.24 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مقابل 1.16 مليون برميل يوميًا في سبتمبر الماضي، بناءً على التقرير نفسه.

وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاجها إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري، وإلى 1.6 مليون في غضون عامين، وصولاً إلى 2.1 مليون خلال أربع سنوات، حسب تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وذلك عبر بدء الإنتاج في حقول جديدة في حوضي سرت وغدامس وإعادة تشغيل الحقول المغلقة.

وليبيا معفاة من القيود المفروضة على الإنتاج من قبل «أوبك» وحلفائها، بسبب الأوضاع الداخلية.