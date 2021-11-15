601 شخص تقدموا بأوراقهم للترشح في الانتخابات البرلمانية

شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، ارتفاع إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية إلى 601 مرشح ومرشحة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتُقدم طلبات الترشح بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.