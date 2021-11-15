الكوني يلتقي وزير الخارجية المصري في القاهرة

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)

يزور نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين.

وسيلتقي الكوني، وزير الخارجية سامح شكري، حيث سيعقد معه جلسة مباحثات ثنائية في مقر الخارجية، حسب جريدة «الأهرام» المصرية.

وفي الثامن من نوفمبر الجاري، زار الكوني الجزائر، حيث اجتمع مع الرئيس عبدالمجيد تبون، وأطلعه على مجريات زياراته الأخيرة إلى دول جوار جنوب ليبيا، وتشاد والنيجر والسودان، كما تشاور حول عديد القضايا المهمة.

وأكد الكوني، في تصريح صحفي حينها، أن اللقاء يعبر عن أخوية تجمع شعبًا واحدًا في بلدين، مضيفًا: «نحتاج للجزائر أيضًا لأن تكون في صورة التطورات التي تشهدها ليبيا وكذا الساحة الدولية».