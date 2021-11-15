«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج على ساحل المدينة سيصل إلى 1.5 متر نهار اليوم الإثنين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر.

- الريح جنوبية غربية إلى جنوبية، بينما تكون غربية اليوم على ساحل الخمس، وشمالية غربية على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحلي مصراتة وسرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.