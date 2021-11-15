«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على ساحل بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج على ساحل المدينة سيصل إلى 1.5 متر نهار اليوم الإثنين.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر.
- الريح جنوبية غربية إلى جنوبية، بينما تكون غربية اليوم على ساحل الخمس، وشمالية غربية على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحلي مصراتة وسرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع سقوط أمطار متفرّقة على الساحل من بنغازي إلى طبرق، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيّرة الاتجاه على ساحل الخليج، بينما تكون جنوبية شرقية إلى متغيّرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي، نهار اليوم.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر، يصل نهار اليوم إلى 1.50 متر على ساحل بنغازي.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل بنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.