المنقوش: نسعى إلى تسهيل العملية الانتخابية لإنجازها في موعدها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 12:09 مساء
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، (أرشيفية: الإنترنت)

وصفت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، نتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا بـ«الموفقة»، مضيفة أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسعى إلى تسهيل العملية الانتخابية؛ لإنجازها في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل

وأضافت أن المؤتمر شهد «توجهًا موحدًا» من الدول الشقيقة لليبيا، منوّهة بدور تونس في حل الأزمة، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء التونسية.

ولفتت إلى أن تونس تؤمن بأن الشأن الليبي «يجب أن يُدار بآلية وطنية، وهو ما أكدت عليه الجزائر أيضًا».

وشهد مؤتمر باريس، الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، حضور 30 رئيس دولة، منها دول الجوار، كما شارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

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وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، حاثًا جميع الجهات الفاعلة والمترشحين الليبيين على قبول نتائجها، كما دعا السلطات الليبية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من تنفيذ العملية الانتخابية.

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