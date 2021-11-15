أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في مناطق الشمال الغربي

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة طقس في معظم مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق أقصى الجنوب الغربي والشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء مغطاة بالسحب وتتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الليلة وغدًا على المناطق الساحلية، وتشمل جالو والجغبوب وأوجلة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء مغطاة بالسحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على أقصى مناطق الجنوب، خصوصًا على غات، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.