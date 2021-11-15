اللافي يبحث مع وزيرة العدل ترتيبات مؤتمر العدالة الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:20 صباحا
لقاء اللافي ووزيرة العدل، 15 نوفمبر 2021، (الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع وزيرة العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، ترتيبات المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية، الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع الوزارة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر «خلال الأسابيع المقبلة»، بمشاركة خبراء دوليين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وتناول اللقاء أيضًا عددًا من الملفات المتعلقة بوضع السجون والسجناء وحقوقهم، حيث أكد اللافي الاستمرار في حلحلة هذا الملف، والنظر في قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالإفراج ولم تنفذ.

وأشاد بخطوة وزارة العدل، إطلاق سجناء مؤخرًا، بالتنسيق مع «الرئاسي»، والتي لاقت «استحسان المواطنين»؛ لمساهمتها في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، حجر أساس استقرار ليبيا، مشددًا على استمرار المجلس في العمل على نجاحه، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

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