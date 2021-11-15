ضبط تشكيل عصابي يروج لأقراص مخدرة وحشيش في بنغازي

أقراص مخدرة وحشيش عثر عليها بحوزة تجار مخدرات في بنغازي، 14 نوفمبر 2021، (الداخلية)

ضبط أعضاء التحريات بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، تشكيل عصابي من ثلاثة اشخاص، يمتهنون ترويج الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش، وذلك بعدم مقاومة منهم.

وعثر بحوزتهم على 1730 قرص «لاريكا»، وو150 قرص «إبتريل»، بجانب كميات من الحشيش وسلاح ناري نوع «خرطوش»، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتبين بالتحقيق معهم أنهم من ذوي السوابق في بيع المخدرات، كما استطاع أعضاء التحري ضبط مروج آخر للمخدرات في منطقة قمينس وبحوزته كمية تقدر بأربعة كيلوا جرام من مخدر الحشيش، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معهم.