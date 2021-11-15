13 إصابة بـ«كورونا» في القبة خلال 3 أيام

إجراء اختبار للكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، خلال ثلاثة أيام.

وأظهرت التحاليل التي أجريت أيام الخميس والسبت والأحد الماضية، سلبية عينة واحدة، إضافة إلى خمس حالات اشتباه، ومثلها شفاء، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في القبة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مطلع شهر سبتمبر، حينها ناشدت إدارة الخدمات الصحية الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.