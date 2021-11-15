«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 01:54 صباحا
سيف الإسلام القذافي في فرع المفوضية العليا للانتخابات بسبها, 14 نوفمبر 2021. (المفوضية)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأحد، إن «السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية». جاء ذلك تعليقًا على تقدم نجل القذافي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة التي اعتبرتها لا تُغيِّر في الأمر شيئًا.

وأفادت الباحثة الأولى المختصة بليبيا في المنظمة، حنان صلاح، عبر موقعها الإلكتروني، إن «السلطات الليبية ملزمة باعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011)».

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وأضافت «صلاح» أن «التسجيل كمرشح رئاسي لا يعفي أو يُغيِّر أي شيء في هذا الشأن».

كما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن الباحثة في المنظمة قولها إن «خطوة القذافي تظهر الفوضى في البلاد... من وجهة نظري، يجب أن يعتقل في سبها».

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت المفوضية، في بيان، أن سيف القذافي تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة الانتخابية سبها، «مستكملًا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة»، كما تسلَّم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية، ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.

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