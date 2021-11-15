المنفي يتحدث عن «خطوات جادة» لإيجاد توافق بشأن إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 12:48 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن هناك «خطوات جادة» يجري اتخاذها حاليًا في اتجاه تسوية بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المنفي قوله: «لا بد أن نكون متفائلين ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين»، مضيقًا: «الآن هناك خطوات جادة من أجل أن يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر»، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي: «نحاول بقدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر؛ حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة».

وشدد على ضرورة «ألا تكون هناك خلافات على المرشحين الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم»، مختتمًا: «نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى القانون، قانون الانتخابات، بأن الشروط تنطبق عليها».

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والمنفي في باريس منذ حضر المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد الجمعة، واتفقت خلاله الدول الكبرى على النظر في فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات، لكن المؤتمر لم يتخذ أي خطوة بشأن إيجاد توافق بين الليبيين إزاء قوانين التصويت.

وخلص البيان الختامي لمؤتمر باريس، الذي عقد الجمعة، بمشاركة 30 قائد دولة، إلى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها وقبول نتائجها، والدعوة إلى «إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي».

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