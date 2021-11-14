مكتب السلامة الوطنية ببني وليد يطالب المزارعين بحرث أراضيهم بوادي البلاد في أسرع وقت

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 14 نوفمبر 2021, 10:06 مساء
وادي بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مكتب السلامة الوطنية فرع بني وليد والوحدات التابعة له، اليوم الأحد، جميع المواطنين والمزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية داخل وادي البلاد بالمدينة، بضرورة حرث أراضيهم في أقرب وقت ممكن.

ودعا المكتب أصحاب الأراضي بوادي بني وليد إلى البدء في تنظيفها من الأعشاب وبقايا المواد التي جرفتها السيول للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية من الحرائق، وما تسببه الأعشاب من انتشار للآفات والقوارض والحشرات الضارة، ولتجنب اندلاع الحرائق باعتبارها سريعة الاشتعال.

وتعرض وادي البلاد بمدينة بني وليد العام الماضي، لنشوب حريق كبير تسبب في إلحاق أضرار كبيرة في الأشجار والغطاء النباتي بالوادي، وخسائر كبيرة في بعض المحاصيل الزراعية.

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