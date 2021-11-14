مفوضية الانتخابات: توزيع أكثر من 408 آلاف بطاقة ناخب بمراكز الاقتراع

متابعة توزيع بطاقة الناخب على المواطنين بمراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، توزيع 408 آلاف و205 بطاقات ناخبين بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد، وذلك في اليوم الرابع للعملية التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت المفوضية إن غرفة عملياتها الرئيسية أوضحت أن عدد الرجال الذين حصلوا على بطاقة الناخب بلغ 284 ألفًا و393 شخصًا، في حين بلغ عدد النساء اللائي تحصّلن على بطاقة الناخب 123 ألفًا و812 امرأة، بحسب الإحصائية الصادرة اليوم.

وأكدت المفوضية الوطنية العيا للانتخابات، اليوم الأحد، قبول أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية عبدالحكيم بعيو وسيف الإسلام القذافي، اللذين قدما ملفاتهما إلى مكتبي الإدارة الانتخابية في مدينة طرابلس ومدينة سبها، وفق ما نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

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وتوقعت المفوضية أن تشهد الأيام المقبلة تقدم مزيدٍ من المرشحين حال استكمال مسوغاتهم القانونية، والتي حدَّدتها لوائح المفوضية وفقًا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في منظومة سجل الناخبين أكثر من 2.8 مليون ناخب، وأكدت مفوضية الانتخابات مطلع الأسبوع الماضي توزيع أكثر من مليوني و800 ألف بطاقة ناخب إلى مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد.