وزارة الحكم المحلي تستهدف 29 بلدية بالمرحلة الثانية لمشروع بناء القدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 08:34 مساء
اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع «بناء القدرات المحلية والتعافي في ليبيا»، الأحد 14 نوفمبر 2021. (وزارة الحكم المحلي)

تستهدف وزارة الحكم المحلي 29 بلدية في مختلف مناطق ليبيا بالمرحلة الثانية لمشروع «بناء القدرات المحلية والتعافي في ليبيا» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعقدت اللجنة التوجيهية لمشروع «بناء القدرات المحلية والتعافي في ليبيا»، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور مستشار وزير الحكم المحلي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، محمد أبوحلقة، ومكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة، ووكيل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والفريق المرافق له.

وانضم إلى الاجتماع عبر منصة «زووم» فريق عمل الاتحاد الأوروبي وبعض الأعضاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة مراحل العمل على مشروع «بناء القدرات المحلية والتعافي في ليبيا» في المرحلة المقبلة واستعرض خطة العمل على المرحلة الثانية من المشروع التي تسهدف 29 بلدية من بلديات ليبيا.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله مراجعة ما أُنجز من المشروع ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي استهدفت 12 بلدية، كما ناقش التحديات والدروس المستفادة من خطوات العمل السابقة.

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