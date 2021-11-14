افتتاح مركز لريادة الأعمال والابتكار بجامعة سرت

افتتاح مركز ريادة الأعمال والابتكارات بجامعة سرت، الأحد 14 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

افتتح رئيس جامعة سرت، الدكتور سليمان الشاطر، اليوم الأحد، مقر مركز ريادة الأعمال بالجامعة الكائن بكلية التربية، بعد تجهيزه بالمعدات اللازمة بالتعاون بين الجامعة ومنظمة مسارات للتنمية، وذلك خلال احتفالية حضرها عدد من قيادات الجامعة.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن الاحتفالية حضرها وكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام بالجامعة ومدير مركز ريادة الأعمال والابتكار ونقيب الموظفين بالجامعة وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز بالجامعة ومندوبي منظمة مسارات للسلام والتنمية.

وأُلقيت خلال الحفل العديد من الكلمات التي أوضحت أهمية المركز في تشجيع الأعمال الرائدة والابتكارات وما سيقدمه المركز من تشجيع للعديد من المبتكرين بالجامعة وفي مدينة سرت.

افتتاح مركز ريادة الأعمال والابتكارات بجامعة سرت، الأحد 14 نوفمبر 2021. (الإنترنت)