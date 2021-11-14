افتتاح مركز لريادة الأعمال والابتكار بجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 14 نوفمبر 2021, 07:11 مساء
افتتاح مركز ريادة الأعمال والابتكارات بجامعة سرت، الأحد 14 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

افتتح رئيس جامعة سرت، الدكتور سليمان الشاطر، اليوم الأحد، مقر مركز ريادة الأعمال بالجامعة الكائن بكلية التربية، بعد تجهيزه بالمعدات اللازمة بالتعاون بين الجامعة ومنظمة مسارات للتنمية، وذلك خلال احتفالية حضرها عدد من قيادات الجامعة.

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن الاحتفالية حضرها وكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام بالجامعة ومدير مركز ريادة الأعمال والابتكار ونقيب الموظفين بالجامعة وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز بالجامعة ومندوبي منظمة مسارات للسلام والتنمية.

وأُلقيت خلال الحفل العديد من الكلمات التي أوضحت أهمية المركز في تشجيع الأعمال الرائدة والابتكارات وما سيقدمه المركز من تشجيع للعديد من المبتكرين بالجامعة وفي مدينة سرت.

افتتاح مركز ريادة الأعمال والابتكارات بجامعة سرت، الأحد 14 نوفمبر 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
«الجمعيات الرقمية».. تكافل اجتماعي مصري بنكهة التكنولوجيا
منوعات
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم