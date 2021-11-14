توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين ليبيا والأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 06:34 مساء
القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)

وقَّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، ونظيره الأردني وجيه عويس، اليوم الأحد، البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين ليبيا والأردن، الذي يحدد خطة العمل المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2021- 2022-2023.

ويأتي التوقيع على البرنامج التنفيذي في إطار الاتفاقية المشتركة، وتنفيذًا لما ورد في اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي المبرمة بين البلدين في عمان بتاريخ 12 فبراير 2000، وإلى ما جرى تنفيذه في البرنامج بين البلدين للأعوام 2009 و2010 و2011 الموقعة في طرابلس في الخامس من مايو 2009.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها إيفاد الطلبة للدراسات العليا، والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وإجراء البحوث والدراسات والنشر، والتعاون في مجال الجودة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التنسيق ودعم توسيع التعاون الإقليمي والدولي.

ومثَّل الجانب الليبي إلى جانب الوزير عمران القيب، المستشار والملحق الثقافي الليبي في عمان، أحمد الدويك، ومن الجانب الأردني حضر كل من أمين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مأمون الدبعي، ومدير مديرية البعثات الدكتور أحمد القضاة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي الأردنية، مهند الخطيب.

- «هواوي» تطلق برنامجا للبحث العلمي وربط مؤسسات التعليم العالي في ليبيا

وقال المستشار الثقافي الليبي في الأردن، أحمد الدويك، إن الاتفاقية وما يتبعها من برامج تنفيذية «تعتبر مكسبًا مهمًا للشعبين في إطار إرساء قواعد تعاون وثيقة في مجالات التعليم والبحث العلمي»، مؤكدًا تركيز البلدين على «مواكبة كل ما نشأ وقد ينشأ من تطور علمي في الآليات التنظيمية والبحثية في محاولة لاستباق الزمن، وحرق المراحل، حتى يمكننا جميعًا تبوؤ مواقع متقدمة، تحقق الازدهار للشعبين الشقيقين».

تفاصيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين ليبيا والأردن
وأوضح الدويك أن البرنامج اشتمل على أوجه متعددة من بينها: تعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات، مراجعة وتطوير البناء التشريعي والتنظيمي للمؤسسات المعنية في إدارة عمليات الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي وفقًا لفضل الممارسات العالمية بما في ذلك مراجعة المعايير والإجراءات ذات العلاقة، وتطوير برنامج لبناء قدرات العاملين في مجالات الاعتماد وضمان الجودة، والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين في تنفيذ برامج تقييم مشتركة لعمليات الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات) والبرامج الأكاديمية، رفع التوصيات إلى الجهات المختصة في البلدين والتي من شأنها تقوية أواصر التعاون العلمي بين البلدين.

كما تشتمل على متابعة تبادل وقبول الطلبة الموفدين في كلا البلدين والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من المقاعد الدراسية المتبادلة بين الطرفين، العمل على استقطاب الطلبة من كلا الطرفين وتسهيل عملية التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، دراسة آليات الاعتراف بالجامعات والشهادات والدرجات العلمية بين الطرفين والتي تمنحها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للطرف الآخر، الاستفادة من الخبرات بين الطرفين المتعلقة بالدراسة عن بعد، إلى جانب تفاصيل أخرى ذات العلاقة، وفق الدويك.

القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)
القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)
القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
«الجمعيات الرقمية».. تكافل اجتماعي مصري بنكهة التكنولوجيا
منوعات
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم