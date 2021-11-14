توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين ليبيا والأردن

القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)

وقَّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، ونظيره الأردني وجيه عويس، اليوم الأحد، البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين ليبيا والأردن، الذي يحدد خطة العمل المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2021- 2022-2023.

ويأتي التوقيع على البرنامج التنفيذي في إطار الاتفاقية المشتركة، وتنفيذًا لما ورد في اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي المبرمة بين البلدين في عمان بتاريخ 12 فبراير 2000، وإلى ما جرى تنفيذه في البرنامج بين البلدين للأعوام 2009 و2010 و2011 الموقعة في طرابلس في الخامس من مايو 2009.

وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها إيفاد الطلبة للدراسات العليا، والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، وإجراء البحوث والدراسات والنشر، والتعاون في مجال الجودة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التنسيق ودعم توسيع التعاون الإقليمي والدولي.

ومثَّل الجانب الليبي إلى جانب الوزير عمران القيب، المستشار والملحق الثقافي الليبي في عمان، أحمد الدويك، ومن الجانب الأردني حضر كل من أمين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مأمون الدبعي، ومدير مديرية البعثات الدكتور أحمد القضاة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي الأردنية، مهند الخطيب.

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وقال المستشار الثقافي الليبي في الأردن، أحمد الدويك، إن الاتفاقية وما يتبعها من برامج تنفيذية «تعتبر مكسبًا مهمًا للشعبين في إطار إرساء قواعد تعاون وثيقة في مجالات التعليم والبحث العلمي»، مؤكدًا تركيز البلدين على «مواكبة كل ما نشأ وقد ينشأ من تطور علمي في الآليات التنظيمية والبحثية في محاولة لاستباق الزمن، وحرق المراحل، حتى يمكننا جميعًا تبوؤ مواقع متقدمة، تحقق الازدهار للشعبين الشقيقين».

تفاصيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين ليبيا والأردن

وأوضح الدويك أن البرنامج اشتمل على أوجه متعددة من بينها: تعزيز الإبداع والابتكار في مختلف مستويات التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات، مراجعة وتطوير البناء التشريعي والتنظيمي للمؤسسات المعنية في إدارة عمليات الاعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي وفقًا لفضل الممارسات العالمية بما في ذلك مراجعة المعايير والإجراءات ذات العلاقة، وتطوير برنامج لبناء قدرات العاملين في مجالات الاعتماد وضمان الجودة، والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين في تنفيذ برامج تقييم مشتركة لعمليات الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات) والبرامج الأكاديمية، رفع التوصيات إلى الجهات المختصة في البلدين والتي من شأنها تقوية أواصر التعاون العلمي بين البلدين.

كما تشتمل على متابعة تبادل وقبول الطلبة الموفدين في كلا البلدين والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من المقاعد الدراسية المتبادلة بين الطرفين، العمل على استقطاب الطلبة من كلا الطرفين وتسهيل عملية التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، دراسة آليات الاعتراف بالجامعات والشهادات والدرجات العلمية بين الطرفين والتي تمنحها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للطرف الآخر، الاستفادة من الخبرات بين الطرفين المتعلقة بالدراسة عن بعد، إلى جانب تفاصيل أخرى ذات العلاقة، وفق الدويك.

القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)

القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)

القيب ونظيره الأردني أثناء التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. (بوابة الوسط)