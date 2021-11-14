مفوضية الانتخابات: قبول أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية سيف القذافي وعبدالحكيم بعيو

سيف القذافي أثناء تقديم أوراق ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، الأحد 14 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أكدت المفوضية الوطنية العيا للانتخابات، اليوم الأحد، قبول أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية عبدالحكيم بعيو وسيف الإسلام القذافي، اللذين قدما ملفاتهما إلى مكتبي الإدارة الانتخابية في مدينة طرابلس ومدينة سبها، وفق ما نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وتوقعت المفوضية أن تشهد الأيام المقبلة تقدم مزيدٍ من المرشحين حال استكمال مسوغاتهم القانونية، والتي حدَّدتها لوائح المفوضية وفقًا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

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وقالت المفوضية في بيان سابق اليوم، إن سيف القذافي، تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة الانتخابية سبها، «مستكملًا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة»، كما تسلَّم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية، ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.

