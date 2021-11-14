وزير الاقتصاد يلغي قرار أسعار بعض السلع ويوجه برصد السوق أسبوعيا

وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

قرَّر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إلغاء قراره السابق بشأن تحديد أسعار بعض السلع، ومنها دقيق الخبز والسكر والأرز والطماطم المعلبة.

ونصَّ القرار الجديد الذي حمل رقم 652 لسنة 2021، على أن تتولى إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، إعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلية.

ونصَّ القرار في مادته الأولى على أن يُسحب سحبًا كليًا قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021، «في مقام تنفيذ نص المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 537 لسنة2021 بإعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريقة الجمركية».

- إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية

- كيلو الدقيق المنزلي بدينارين.. قرار من وزارة التجارة بتحديد أسعار عدد من السلع الأساسية

وفي 3 نوفمبر الجاري، أصدر وزير الاقتصاد قراره رقم 593 لسنة 2021 بتحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار دقيق المخابز والذي تحدد سعره عند 190 دينارًا، بينما تحدد سعر كيلو الدقيق المنزلي، عند دينارين.

كما حدَّد القرار حينها، سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 مللي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دينار.

ونصَّ القرار على أن يكون سعر الطماطم المعلبة وزن 400 غرام عند 2.75 دينار، والمكرونة المحلية وزن كيلو واحد عند ثلاثة دنانير، بينما المكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دينار.

وبعدها بنحو أسبوع أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية، وذلك وفق قرار حمل رقم 537 لسنة 2021، وذلك بعدما خاطب وزير الصناعة والتجارة، الحكومة لإعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن.