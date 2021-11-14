ضبط شخص يرتدي زيا عسكريا بطريق المطار لاتهامه بتوقيف المواطنين وسرقتهم

ضبط شخص يرتدي زيا عسكريا بطريق المطار, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط شخص يرتدي زيًّا عسكريًّا بطريق المطار، لاتهامه بتوقيف المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية منهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوة من الأمن وأعضاء التحري، تحركوا بعد ورود بلاغات لقوة دعم مديريات الأمن بالمناطق من مواطنين، بشأن تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية بمنطقة طريق المطار من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكرى.

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وبحسب البيان، ألقت القوات القبض على المدعو «م.م.أ» وبحوزته المسروقات، وبالتحقيق معه تبين أنه رفقة أشخاص آخرين يفتعلون حادثًا مروريًّا، بين مركبتين آليتين تخصانهم وبداخلهما أشخاص يرتدون الزي العسكري، وبعد عملية الاصطدام يتهم أصحاب المركبة التى خلفهم بأنهم كانوا السبب في الحادث، وبعدها يلقون القبض عليهم بحجة الاتجاه بهم لمقرهم، ومن ثم يدخولون بهم إلى أحد الشوارع الفرعية وسرقة هواتفهم المحمولة وأموالهم.

وشدد البيان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، فيما يجرى البحث عن باقي المطلوبين لضبطهم.