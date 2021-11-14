«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم، على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

وتوقع المركز في بيان اليوم، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، على الساحل الممتد من سرت إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا .

رياح بحرية إلى جنوبية غربية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر .

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل الخمس مصراتة ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر .