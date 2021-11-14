«الرئاسي» مرحبا بنتائج مؤتمر باريس: الانتخابات في موعدها تقطع الطريق على محاولات «الانقلاب عليها»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 11:26 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي متحدثا أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد المجلس الرئاسي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر، و«اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف» وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لـ«قطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة».

ورحب المجلس الرئاسي، في بيان اليوم، بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس، التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، الجمعة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، وما توصل إليه المؤتمر.

وشدد على أن مؤتمر باريس، يأتي في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة، واستقرار دائم ينعمون فيه بالأمن والحياة الكريمة والتعايش السلمي، لاستعادة القرار الوطني وتعزيز السيادة الوطنية وإنهاء حالة التشرذم والانقسامات والتدخلات الأجنبية السلبية.

فيما ثمن المجلس جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد، مؤكدًا تطلعه لمزيد الجهود، «فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليًّا، بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع فيها».

إشادة بمشاركة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مؤتمر باريس
كذلك أشاد المجلس الرئاسي، بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، كما ثمن مشاركة اللجنة «الفعالة» خلال مؤتمر باريس.

- نص كلمة المنفي أمام المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس

وشدد على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية ومساعدة السلطات الليبية المختصة، وتعزيز جهودها في ذلك، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، بما في ذلك تأمين مقرات المفوضية وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.

وأكد المجلس تمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيًّا وسياسيًّا، «بما يحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك، والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزائري ينتج زيت زيتون بيولوجيا فريدا