حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 14 نوفمبر 2021)

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة اليوم على غالبية مناطق الشمال تتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز في نشرة الأحوال الجوية، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و30 درجة على كافة الأنحاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

حالة السماء: أجواء غائمة هذا اليوم على غالبية المناطق تتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية ولا تتجاوز 21 درجة على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقى.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا على غالبية المناطق.