حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأحد 14 نوفمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 10:03 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة اليوم على غالبية مناطق الشمال تتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز في نشرة الأحوال الجوية، اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و30 درجة على كافة الأنحاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
حالة السماء: أجواء غائمة هذا اليوم على غالبية المناطق تتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية ولا تتجاوز 21 درجة على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقى.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا على غالبية المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 25 و29 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزائري ينتج زيت زيتون بيولوجيا فريدا