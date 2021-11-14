«الداخلية»: إشهار الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات وتوضيح اختصاصاتها

اجتماع بوزارة الداخلية لمناقشة الاستعدادات لتأمين الانتخابات, 13 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

عقد وزير الداخلية خالد مازن، السبت، اجتماعا أمنيا موسعا لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات لتأمين وحماية الانتخابات المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، وإجراءات تأمين هذا الاستحقاق، فيما اتفق الاجتماع على إشهار الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات وتوضيح اختصاصاتها.

وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق عميد عبدالحكيم الدليو، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد طارق القماطي، ورئيس قوة العمليات الخاصة عقيد زهير عبدالعزيز، ورئيس الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات عقيد وليد الورفلي، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، عقيد عبدالمنعم العربي، وعقيد منير بلال، عن جهاز دعم الاستقرار، ورائد عبدالله الطرابلسي عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وفق بيان للوزارة مساء السبت.

وبحث الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بإجراءات تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، وأبرزها العمل وفق الخطة الصادرة عن الوزارة، والتأكيد على مدراء الأمن بالمناطق ضرورة التواصل والاستعانة بالأجهزة الأمنية، لتوزيع المهام على الجميع، كما تم الاتفاق على تأسيس قوة احتياطية للتمركز، وإشراك الأجهزة الأمنية في دورات القادة.

أهمية دور العنصر النسائي في تأمين الانتخابات

وأكد الاجتماع، التركيز على الحدود الإدارية للبلديات ومديريات الأمن، بما يعمل على ربط مراكز الاقتراع، وإشراك هيئة السلامة الوطنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لدعم مديريات الأمن في الحالات الطارئة، مشيرا إلى أهمية دور العنصر النسائي في الوزارة في تأمين هذا الاستحقاق.

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ولفت مازن خلال الاجتماع إلى أهمية هذا الاستحقاق «في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي»، بما يتطلب مشاركة جميع الاجهزة الأمنية بالدولة، مشددا على دور وزارة الداخلية المهم والرئيسي في تأمين وحماية المقار وصناديق الاقتراع وكذلك الأشخاص.

وتابع أنه بمجرد الإعلان عن افتتاح الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات، ستدعى جميع الاجهزة الأمنية للاضطلاع على آلية ربط الغرف الفرعية ومعرفة الأدوار لمنع التداخل بين الاختصاصات، وكذلك ضرورة التواصل بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وخارجها ومناقشة كافة الاحتياجات والخروج بنتائج من هذا التواصل وإقامة ورشة عمل تعمل على تقارب وجهات النظر.

اجتماع بوزارة الداخلية لمناقشة الاستعدادات لتأمين الانتخابات, 13 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

خالد مازن من اجتماع لمناقشة الاستعدادات لتأمين الانتخابات, 13 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)