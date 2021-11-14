«الهيئة التأسيسية» تعلق على دعوة مؤتمر باريس بخصوص الدستور الدائم

لقطة جماعية للمشاركين في مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، الجمعة 12 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، السبت، أنها «صاحبة الاختصاص الأصيل» في إعداد مشروع الدستور الدائم لليبيا، وفقًا لما نص عليه الإعلان الدستوري الموقت وأحكام القضاء.



جاء ذلك تعليقًا على دعوة البيان الختامي لمؤتمر باريس المنعقد، الجمعة، بمشاركة نحو 30 قادة دولة، السلطة التشريعية القادمة فور انتخابها إلى التركيز على «صياغة دستور دائم للبلاد يحظى باستحسان من الجميع في مختلف أرجاء ليبيا»، وذلك وفقًا لبيان للهيئة حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

- نص بيان مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا

وحث البيان الجهات الوطنية والدولية المعنية على «احترام هذا الاختصاص»، و«عدم محاولة تجاوز الولاية القانونية للهيئة التأسيسية»، كما حض الدول المعنية والمجتمع الدولي على ضرورة «احترام سيادة الدولة والوقوف عند إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها بانتخابه الهيئة التأسيسية والذي له دون غيره الفصل فيما انتهت إليه، والتي ستعمل بدورها مستقبلًا على التنسيق الكامل مع السلطة التشريعية المختصة فيما يتعلق بإنجاز واستكمال باقي مراحل العملية الدستورية».



كما أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في موعدها وقبول نتائجها، ودعا إلى «إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي».