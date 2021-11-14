لعمامرة لـ«المنقوش»: الجزائر ملتزمة بالوقوف إلى جانب ليبيا حتى يستتب الاستقرار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 14 نوفمبر 2021, 12:13 صباحا
لقاء نجلاء المنقوش ورمطان لعمامرة على هامش مؤتمر باريس، 12 نوفمبر 2021. (الخارجية الليبية)

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال مشاركته في مؤتمر باريس حول ليبيا، لنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، «التزام بلاده ووقوفها إلى جانب ليبيا حتى يستتب الأمن والاستقرار».

والتقى لعمامرة، على هامش مؤتمر باريس حول ليبيا، مع المنقوش، حسب ما جاء في صفحة الوزارة الجزائرية، السبت، على موقع «فيسبوك». وذكر لعمامرة لنظيرته أن «الجزائر ملتزمة وواقفة بثبات وإخلاص إلى جانب ليبيا، حتى يستتب الأمن والاستقرار ويلتئم شمل الأشقاء الليبيين».

وقال لعمامرة في تغريدات أخرى أنه أجرى «جلسات عمل ولقاءات مع عدد من الزملاء ممثلي الدول الشقيقة والصديقة على هامش مؤتمر باريس حول ليبيا».

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وأوضح أن هذه اللقاءات جاءت «لترسيخ التزامنا المشترك بمرافقة ومساعدة الأشقاء الليبيين نحو استعادة الاستقرار وبعث التنمية واسترجاع ليبيا لمكانتها الطبيعية على الصعيدين القاري والدولي». 

ودعا وزير الخارجية الجزائري خلال كلمة باسم الرئيس عبدالمجيد تبون، في مؤتمر باريس، الجمعة، إلى «ترك الحرية للشعب الليبي لاختيار قادته خلال الانتخابات القادمة دون ضغوطات أو إملاءات خارجية»، وأكد «ضرورة احترام هذا الموعد الليبي-الليبي بامتياز والذي ينتظر منه أن يكرس إرادة وسيادة الشعب الليبي بجميع أطيافه ومختلف مكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون أي ضغوطات».

وأكد البيان الختامي لمؤتمر باريس، الذي عُقد بمشاركة 30 قائد دولة، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في موعدها وقبول نتائجها، ودعا إلى «إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي».

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