قرارات حكومية بإنشاء 7 بلديات جديدة

الاجتماع العادي الرابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الخميس 8 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سبع قرارات بإنشاء سبع بلديات وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

ووفق القرار رقم «529»، فقد تقرر إنشاء بلدية تحت اسم تنيناي، فيما نص القرار رقم «528» على إنشاء بلدية العوينية، والقرار رقم «527» على إنشاء بلدية المردوم.

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في حين نص القرار رقم «526»، على إنشاء بلدية تحت مسمى زويلة، والقرار قم «525»، على إنشاء بلدية سيناون، والقرار رقم «524»، على إنشاء بلدية برقن، بينما تقرر إنشاء بلدية القريات، وفقًا للقرار رقم «523».

ويعمل بالقرارات السبعة من تاريخ صدورها في 8 نوفمبر 2021، ويلغي كل حكم يخالفها.