المفوضية تتسلم 468 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية

لافتة تدعو الناخبين إلى التسجيل في المنظومة الجديدة. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

وصل عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب المقبلة في كل الدوائر الانتخابية إلى 468 مرشحًا ومرشحة، حسب إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت.

ووفق التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين في الانتخابات المقبلة، فقد حلت الدائرة الثالثة في صدارة الدوائر الانتخابية الحائزة على أعلى عدد من طلبات ترشح للانتخابات مع 86 طلبًا منهم 10 لمرشحات، بينما جاء الدائرة السابعة في مؤخرة القائمة بـ13 طلبًا منهم 11 لرجال.

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وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل، فيما يكون الموعد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 من نوفمبر الجاري، وفق تصريحات لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.