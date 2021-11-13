المفوضية تتسلم 468 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 11:10 مساء
لافتة تدعو الناخبين إلى التسجيل في المنظومة الجديدة. (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات)

وصل عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب المقبلة في كل الدوائر الانتخابية إلى 468 مرشحًا ومرشحة، حسب إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت.

ووفق التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين في الانتخابات المقبلة، فقد حلت الدائرة الثالثة في صدارة الدوائر الانتخابية الحائزة على أعلى عدد من طلبات ترشح للانتخابات مع 86 طلبًا منهم 10 لمرشحات، بينما جاء الدائرة السابعة في مؤخرة القائمة بـ13 طلبًا منهم 11 لرجال.

- «مفوضية الانتخابات»: 415 مترشحا ومترشحة لعضوية مجلس النواب

وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل، فيما يكون الموعد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 من نوفمبر الجاري، وفق تصريحات لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزائري ينتج زيت زيتون بيولوجيا فريدا