«مكافحة الأمراض» يحذر من ظهور بؤر وبائية جديدة في 3 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 10:10 مساء
موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أظهر تقرير صدر، السبت، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا المستجد» لا يزال يشهد «استقرارًا»، لكنه حذر من ظهور بؤر وبائية جديدة في مناطق الزاوية والجفرة والكفرة.

ووفق التقرير الذي غطى الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر، فقد شهد الأسبوع استقرارًا، مدفوعًا باستقرار الوضع الوبائي في العاصمة طرابلس وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى توافق التغيرات الأسبوعية في عدد الحالات المسجلة وأعداد الاختبارات على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، ما يشير إلى استقرار انتشار الوباء واستقرار نسبة الحالات الموجبة عند 13%.

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ورأى التقرير في استقر مؤشر رقم التكاثر (Rt) لمدة أكثر من شهرين، وتباطؤ انتشار الوباء في معظم المناطق دليلًا آخر على استقرار الوضع الوبائي العام في البلاد.

ورغم ذلك، حذر التقرير من أنه رغم الاستقرار العام في الوضع الوبائي إلا أن «الارتفاع القياسي» في أعداد الحالات في مناطق الزاوية والجفرة والكفرة ينبئ بظهور «بؤر جديدة» للوباء. وعبر عن «القلق» من استمرار الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات، التي بلغت هذا الأسبوع 1.53%، معتبرًا أن ارتفاع هذا المؤشر يعكس «خللًا» في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات.

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