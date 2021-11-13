ضبط شخص ينتحل شخصية فتاة يبتز المواطنين على مواقع التواصل

المتهم, (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط شخص ينتحل شخصية فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ويعمل على ابتزاز المواطنين وتهديدهم واستدراجهم وسلب ممتلكاتهم.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن قسم التحريات العامة ألقى القبض على المتهم، استجابةَ لشكوى مواطن يدعى (أ.م.ف)، ومواطن آخر يدعى (ف.ع.ج)، مفادها تعرضهما للسلب من قبل أحد الاشخاص كونهما تعرفا عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مُنتحلًا شخصية فتاة بـ«إيميل وهمي»، إذ استدرجهما إلى منطقة الكيش وطلب منهما إحضار وجبة حوت، وعند وصولهما تعرضا لكمين من قبل هذا الشخص.

فيما أفادت التحريات بأن المتهم يدعى (ع.ع.ف)، وكان برفقته شخصان آخران وقاموا بضرب المجني عليهما، وسلب ما بحوزتهما داخل سيارتهما من مبلغ مالي 3000 دينار وهاتف نقال نوع A21، وجهاز لاب توب، وبضاعة تقدر بقيمة 3000 دينار، كما عمد إلى تصويرهما لابتزازهما.

وبحسب البيان، كُلف أعضاء التحريات البحث والتحري عن المتهم، وتوصلوا لمعرفة مكان الشخص المطلوب، وبإعداد كمين محكم ضبط المتهم، وبالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب اليه وأنه نفذ الواقعة بالاشتراك مع شخصين هما «ش.ك.و» و«ع.و.ل»، كما اعترف بتنفيذ عدة وقائع رفقة الشخصين المتهمين.

اُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة، فيما لايزال البحث جاريًا عن الشخصين الآخرين.