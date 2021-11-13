ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاعًا طفيفًا في عدد الاختبارات التي تجرى يوميًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقًا لإحصائية أصدرها المركز، اليوم السبت، وغطت الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري.
وبلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي نحو 4747 اختبارًا يوميًّا بارتفاع بلغ 4% عن الأسبوع السابق، ورافق ذلك صعود في أعداد الحالات الموجبة، وفق الإحصائية المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».
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وبلغ عدد الحالات الموجبة خلال الأسبوع 635 حالة يوميّصا بارتفاع نسبته 6% عن الأسبوع السابق، فيما استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي عند 13% بنهاية الأسبوع.
وبالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فقد شهد مؤشر الوفيات ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة 1.53%، بعدما بلغ متوسط عدد الوفيات 15 حالة يوميًّا.