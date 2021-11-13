ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

جانب من حملة مركز مكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا أمام هيئة الأوقاف في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاعًا طفيفًا في عدد الاختبارات التي تجرى يوميًّا للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقًا لإحصائية أصدرها المركز، اليوم السبت، وغطت الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وبلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي نحو 4747 اختبارًا يوميًّا بارتفاع بلغ 4% عن الأسبوع السابق، ورافق ذلك صعود في أعداد الحالات الموجبة، وفق الإحصائية المنشورة على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

- «مكافحة الأمراض»: انخفاض إصابات «كورونا» وارتفاع وفياتها خلال أسبوع

وبلغ عدد الحالات الموجبة خلال الأسبوع 635 حالة يوميّصا بارتفاع نسبته 6% عن الأسبوع السابق، فيما استقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي عند 13% بنهاية الأسبوع.

وبالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس، فقد شهد مؤشر الوفيات ارتفاعًا خلال الأسبوع بنسبة 1.53%، بعدما بلغ متوسط عدد الوفيات 15 حالة يوميًّا.