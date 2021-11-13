إنقاذ 61 مهاجرا غرب طرابلس

مهاجرون أنقذهم حرس الحدود غرب طرابلس، 13 نوفمبر 2021. (القوات البحرية)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم السبت، من إنقاذ 61 مهاجرًا من عدة جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.



وتلقى الزورق «صبراتة» نداء استغاثة تحرك على أثره إلى غرب طرابلس، حيث موقع الحادث، وفق بيان صادر عن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية.



وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يتابع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

- وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021

الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية



وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا، بزيادة 73% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.



وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.



وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».



مهاجرون أنقذهم حرس الحدود غرب طرابلس، 13 نوفمبر 2021. (القوات البحرية)

مهاجرون أنقذهم حرس الحدود غرب طرابلس، 13 نوفمبر 2021. (القوات البحرية)