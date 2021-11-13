جلسة حوارية في سرت للمترشحين لعضوية البرلمان الليبي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 13 نوفمبر 2021, 08:01 مساء
جلسة حوارية في سرت للمترشحين لعضوية البرلمان الليبي, 13 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

أُقيمت بفندق «أبراج الوسطى» سرت، جلسة حوارية، بعنوان «دور المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المحلي في انتخابات 24 ديسمبر المقبل» ببلدية سرت، شارك فيها عدد من المرشحين للمقاعد النيابية عن مدينة سرت.

وتأتي هذه الورشة الحوارية ضمن فعاليات مشروع «سرت بصوتك».

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وقال مراسل «الوسط» في سرت، إن الجلسة التي أشرف على إدارتها عدد من أساتذة جامعة سرت ومفوضية المجتمع المدني، شهدت نقاشًا ومداخلات للحضور، فيما تم استعراض كافة اللوائح والشروط الواجب توافرها لدى المترشحين.

كما تناول المرشحون، خلال الجلسة، تصوراتهم ومقترحاتهم حول عدد من الملفات المهمة التي تخص الدولة الليبية ومنطقة سرت.

جلسة حوارية في سرت للمترشحين لعضوية البرلمان الليبي, 13 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
جلسة حوارية في سرت للمترشحين لعضوية البرلمان الليبي, 13 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
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