مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود في مشاورات المنفي وديبي

من لقاء المنفي وديبي في باريس، 13 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد ديبي، «العلاقات الثنائية، والمصالح المشتركة بين البلدين، وتنسيق مزيد الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، وزيادة التنسيق في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة».



وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية التشادي، محمد شريف زين، ووزير الدفاع داود يحيى إبراهيم، أثنى المنفي على مشاركة تشاد في مؤتمر باريس حول ليبيا، و«دعمها مخرجاته كافة»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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بدوره، جدد محمد ديبي «دعمه» للمجلس الرئاسي، وأثنى على «خطواته في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية».



وخلص البيان الختامي لمؤتمر باريس، الذي عقد أمس الجمعة، بمشاركة 30 قائد دولة، إلى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها وقبول نتائجها، والدعوة إلى «إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي».

من لقاء المنفي وديبي في باريس، 13 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي وديبي في باريس، 13 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)