رفض شحنة أرز قادمة من الهند لاحتوائها على «حشرات ميتة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 07:20 مساء
شحنة أرز طويل الحبة قادمة من الهند تحتوي على «حشرات ميتة», (الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الاغذية والأدوية، رفض شحنة أرز طويل الحبة قادمة من الهند لاحتوائها على «حشرات ميتة».

وقال المركز في بيان اليوم، إن الشحنة التي تصل حمولتها إلى 625 كيسا، ووصلت إلى ميناء مصراتة البحري، رفضت لاحتوائها «على حشرات ميتة بنسب كبيرة»، وهو ما يخالف المواصفات القياسية الليبية.

وفي 5 نوفمبر الحالي، نفى مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، ما وصفها بشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتواء الموز المستورد على «الهيليكوباكتر»، وأنها تسبب الموت في نهاية الأمر.

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وأكد الزيات عدم وجود دودة بهذا الاسم، إنما هي بكتيريا موجودة بجسم الإنسان، كما أنه لا يتم الإفراج عن شحنات الموز إلا بعد إجراء التحاليل المطلوبة وإرفاق الجهات المورد بشهادة تسمى شهادة الصحة النباتية من بلد المنشأ.

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